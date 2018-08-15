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Шоу-бизнес

Лада Дэнс крупно опозорилась на концерте

Лада Дэнс. Фото: GLOBAL LOOK press/Anatoly Lomokhov
Певица Лада Дэнс попала в неприятную ситуацию. Во время выступления исполнительницы выключилось музыкальное сопровождение, после чего ее обвинили в халатности и попросили вернуть гонорар.
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Лада выступала на концерте в честь Дня строителя в Магнитогорске. Технический сбой прервал пение артистки на 20 минут. Собравшиеся на площади 30 тысяч человек разгневанно освистали опозорившихся организаторов мероприятия и звезду.

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Хулиганский вечер Лады Дэнс

Позже представители мэрии опубликовали официальный пресс-релиз, в котором обвинили ИП "Болховских", который заключил договор с екатеринбургским ООО "Праздничная компания "Колесница судеб". Якобы администрация отвечала только за предоставление площадки и вывоз мусора.

Однако анонимные источники утверждают, что ИП "Болховских" занимался лишь сбором средств от спонсоров, а после оплатил "Колеснице судеб" выступление звезд. За организацию мероприятия необходимо спрашивать с мэрии.

Эту информацию подтвердили представители "Колесницы судеб". Генеральный директор организации Тимур Бикбов рассказал, что они отвечали за бытовой райдер, а технические вопросы администрация города поручила местной компании "Джамбо".

По словам Бикбова, Дэнс должна была выступать 50 минут. После возникновения проблем со звуком она ждала еще 20 минут, хотя, согласно договору, могла уйти. Артистка была готова отработать полное время, но чиновники настояли, чтобы она сократила выступление – был запланирован праздничный салют.

Директор "Колесницы судеб" также сообщил, что ИП "Болховских" направил ему претензию о неустойке в 200 тысяч рублей за неполное выступление звезды. Якобы ввести эти санкции потребовала мэрия.

Директор ООО "Джамбо" Виктор Мартынсон винит во всем Ладу Дэнс – якобы артистка не проконтролировала подготовку. "За несколько минут до концерта приехал какой-то неопытный мальчик, представился администратором Лады Дэнс. Понятия не имел о звуке, просто дал флешку", – сообщил он.

Сторону певицы представил юрист Дмитрий Андреев. Он сообщил, что организаторы сэкономили на райдере – взяли неопытного звукорежиссера, который не проверил, воспроизводятся ли фонограммы.

Отметим, что есть еще одна версия произошедшего. По слухам, Лада поссорилась со своим директором, и он ее подставил. Все стороны конфликта настаивают на своей правоте и готовы судиться, сообщает Ura.ru.

Автор: Руслана Алексеева15 августа 2018, 09:42
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