Изуродованную Ладу Дэнс приравняли к Людмиле Гурченко

На снимке исполнительница запечатлена с композитором, которого она держит под руку. На ней белое длинное платье с цветочным принтом и зеленые атласные сапоги со стразами.
"Поздравили @oleggazmanov с юбилеем на сцене! Пусть дальше радует нас твоя энергия и молодость!", – написала светская дива.
Первое, на что обратили внимание фанаты – кардинально изменившееся лицо Лады. По мнению подписчиков, сейчас исполнительница похожа на мутанта или женщину-киборга. Виной этому стали пластиковые операции. По мнению фолловеров, Дэнс окончательно перестала быть похожа на легендарную красотку из 90-х.
По данным издания "Экпресс газета", некоторые даже сравнили певицу с Людмилой Гурченко. В бесконечной погоне за красотой Лада умудрилась безвозвратно потерять свою индивидуальность.
Тем не менее, самые преданные поклонники все равно продолжают любить артистку и видеть в ней только прекрасное. "Лада хороша! 😘", "Будто в 1994-м. Только он – уже седой. А вы – такая же юная!😍, "Вы что такая красивая?👍", – рассыпались в комплиментах обожатели.
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