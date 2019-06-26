"Манипулируют нами": дети сели на шею Юлии Пересильд

Актриса рассказала, какими растут ее с режиссером Алексеем Учителем дочери. Юлия Пересильд призналась, что девочки вьют из них веревки.

Артистка редко выходит с дочками в свет. Она верит, что существует некая энергия, которую дети не способны переносить. Ведь вокруг известных личностей всегда много людей – не только поклонников, но и недоброжелателей.

"Мы, взрослые, должны уметь эту энергию сдерживать, а не распространять на своих близких", – цитирует Юлию Пересильд Woman.ru. Звезда заявила, что девочки растут похожими на нее, но она чувствует в каждой из них личность.

Сама актриса росла сорванцом. По словам Юлии Пересильд, девочки такие же. "К сожалению, думаю, что из нас обоих можно вить веревки. Не зря говорят: от осинки не родятся апельсинки. Наверное, большую часть времени дочери действительно в какой-то степени манипулируют нами", – заявила знаменитость.

Однако если у актрисы плохое настроение, по ее словам, в это время ее лучше не трогать. При этом звезда добавила, что им с мужем не хочется тратить драгоценные часы и минуты, которые им удается посвятить детям, на нравоучения и разборки. "Хочется проводить время весело и с любовью", – заключила Юлия Пересильд.

Напомним, Юлия Пересильд воспитывает двух дочерей: Анну и Марию. Разница в возрасте между сестрами всего три года. Старшая наследница актрисы увлекается бальными танцами.