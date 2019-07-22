Дочки Юлии Пересильд вызвали восторг

Заслуженная артистка России опубликовала в своем Instagram-аккаунте новый пост. На снимке она и обе ее малышки запечатлены на огромной надувном матрасе в виде арбуза.
"Накатались! Наржались! Теперь дети хотят его в Москву забрать. Ну, если только по московским лужам погонять!", – смеется звезда театра и кино.
Одна подписчица посоветовала прислушаться к малышкам, ведь в столице водяному матрасу можно найти отличное применение. "Ну, так забирайте, зимой будете кататься с горки. Очень даже оригинальная ватрушка", – отметила находчивая фанатка.
Поклонники пришли в восторг и от молодой мамы, и от чудесных дочек. "Я от вас балдею! Ничего лишнего. Естественно и красиво!", "Вначале подумала, что на фото все дети. Потом присмотрелась – один ребенок постарше!", "Замечательные девочки! Все три!", – не жалели добрых слов обожатели.
"Сплошные тонконогие креветки", – добродушно пошутил пользователь Сети.
Фото оказалось настолько вдохновляющим, что натолкнуло подписчика на воспоминания о стихотворении Самуила Маршака, которое он и процетировал. "Три мудреца в одном тазу пустились по морю в грозу", – написал фолловер.
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