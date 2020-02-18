Покалеченный сын-фрик Яковлевой выставил напоказ интимное место

Денис Шальных известен не меньше своей мамы, звезды сериала "Каменская", фильма "Интердевочка", популярной театральной актрисы Елены Яковлевой. Однако мужчина не снимается в кино, не играет в спектаклях. Он прославился совершенно другим – своими многочисленными татуировками и шрамированием.
Рисунки расположились на лице Дениса и на теле. На руках у Шальных так называемые "рукава" (это практически сплошной рисунок, который начинается от плеча и заканчивается на запястьях или даже на кистях рук), на щеках и лбу, помимо картинок, различные надписи. Под глазами шрамы. При этом сын Елены Яковлевой тщательно следит за своей фигурой: он занимался бодибилдингом и сейчас поддерживает форму.
Пользователи Сети убеждены, что он только искалечил себя. Видимо, и сам Шальных так считает, потому что недавно прошел ряд процедур по удалению татуировок с лица. Коснется ли это рисунков на других частях тела, пока не известно.
Очевидно, что есть у Шальных и любимые им татушки. Так, на своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм" мужчина продемонстрировал бедра, на которых во всей красе предстали портреты молодых людей. "Можно сказать, что исключил собственную кожу и мясо из меню эдаких разборчивых каннибалов. Это конечно не мешает мне пожирать самого себя. Свое всегда усваивается хорошо, даже если на вкус как дерьмо (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написал Денис Шальных.
Отметим, что наследник Елены Яковлевой часто за показушными фото прячет глубоко философские мысли. К последнему фото он на английском языке приписал, что не знает, способен ли на "нормальные эмоции". Денис Шальных признался, что давно не плакал.
"Теперь я понимаю много вещей о себе, чего я тогда не понимал. Это заставляет меня понять, что происходит. Бессмысленность этого ужасает меня, хотя я уверен, что не так сильно, как те, кто был так близок к этому", – интригующе написал мужчина.
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