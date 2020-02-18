Покалеченный сын-фрик Яковлевой выставил напоказ интимное место

Единственный сын популярной актрисы Елены Яковлевой находит новые способы привлечь внимание. На сей раз Денис Шальных продемонстрировал татуировки на весьма неожиданном месте.

Денис Шальных известен не меньше своей мамы, звезды сериала "Каменская", фильма "Интердевочка", популярной театральной актрисы Елены Яковлевой. Однако мужчина не снимается в кино, не играет в спектаклях. Он прославился совершенно другим – своими многочисленными татуировками и шрамированием.

Рисунки расположились на лице Дениса и на теле. На руках у Шальных так называемые "рукава" (это практически сплошной рисунок, который начинается от плеча и заканчивается на запястьях или даже на кистях рук), на щеках и лбу, помимо картинок, различные надписи. Под глазами шрамы. При этом сын Елены Яковлевой тщательно следит за своей фигурой: он занимался бодибилдингом и сейчас поддерживает форму.

Пользователи Сети убеждены, что он только искалечил себя. Видимо, и сам Шальных так считает, потому что недавно прошел ряд процедур по удалению татуировок с лица. Коснется ли это рисунков на других частях тела, пока не известно.





Очевидно, что есть у Шальных и любимые им татушки. Так, на своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм" мужчина продемонстрировал бедра, на которых во всей красе предстали портреты молодых людей. "Можно сказать, что исключил собственную кожу и мясо из меню эдаких разборчивых каннибалов. Это конечно не мешает мне пожирать самого себя. Свое всегда усваивается хорошо, даже если на вкус как дерьмо (орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – написал Денис Шальных.

Отметим, что наследник Елены Яковлевой часто за показушными фото прячет глубоко философские мысли. К последнему фото он на английском языке приписал, что не знает, способен ли на "нормальные эмоции". Денис Шальных признался, что давно не плакал.

"Теперь я понимаю много вещей о себе, чего я тогда не понимал. Это заставляет меня понять, что происходит. Бессмысленность этого ужасает меня, хотя я уверен, что не так сильно, как те, кто был так близок к этому", – интригующе написал мужчина.