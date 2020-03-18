Борющийся с коронавирусом Тимати подверг сына опасности

Мистер "Блэк Стар" решил хайпануть на фоне пандемии и опубликовал в своем инстаграм-аккаунте видео, на котором он отмахивается от коронавируса. На кадрах видно, как звезда с сидящим в слинге сыном скачет по комнате и демонстрирует удары ногами и руками. Вирусы появились на экране с помощью компьютерной графики. Видео артист назвал Corona Combat, намекая на популярную игру в жанре файтинг.
Однако поклонники обратили внимание на маленького Ратмира, который явно не понимал, что происходит. Подписчики выразили опасение насчет безопасности сына Тимати, якобы отец очень безответственно себя ведет. В слинге малыш болтался из-за резких движений, конструкция вполне могла не выдержать.
Напомним, осенью прошлого года у Тимати и его возлюбленной Анастасии Решетовой родился сын. Тогда поклонники решили, что наследника артист назвал в честь своего погибшего друга. Однако недавно Анастасия назвала неверным этот домысел. Модель подбирала имя так, чтобы оно сочеталось с фамилией и отчеством. Она также подчеркнула, что имя Ратмир имеет славянское происхождение.
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