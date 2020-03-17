"Зачем мне такой нужен?": Анна Семенович раскрыла главное требование к любовнику

Пышногрудая блондинка приняла участие в ютуб-шоу "Ковальский". Она заявила, что причина ее многолетнего одиночества – в высоких требованиях к представителям сильного пола.
Анна Семенович предпочитает успешных ухажеров, которые умеют много зарабатывать. Исполнительница не скрывает, что в любовниках ее в первую очередь привлекает материальная обеспеченность.
По словам певицы, нищеброд ей не нужен. Анна Семенович уверена: если мужчина не умеет зарабатывать деньги, то он либо глупый, либо лентяй. "А зачем мне такой нужен?" – заявила она.
У Анны Семенович есть возлюбленный, но его личность она держит в тайне от любопытной публики. Счастье любит тишину.
Ранее Анна Семенович призналась, что лишь недавно задумалась о семье и детях. Примечательно, что в свои 40 лет она ни разу не была замужем.
Популярные темы форума
Чего боится коронавирус?
Литтл биг отстой, провалят Евровидение
Лиона-хамелиона
Что вам нравится в мужчинах?
Пандемия это ,что?
Сколько вам лет?
Терешкова ,что сказала????
Здесь есть овны?
Как давно вы на форуме?
Ничего не подарил на 8 марта