Светлана Ходченкова рассмешила народ своим прогибом

Акриса Светлана Ходченкова регулярно выкладывает в "Инстаграм" снимки с фотосессий, которые демонстрируют всю красоту ее тела. Поклонники восторгаются безупречным внешним видом знаменитости. Ведь Светлана активно занимается спортом и увлекается танцами.
На этот раз звезда опубликовала фото из апрельского выпуска Elle Russia. На фото актриса предстала в откровенном топе из шелка. Наряд частично оголил грудь Ходченковой. Но снимок стал необычным из-за странной позы знаменитости. Она оперлась на шпагу и запрокинула корпус, держа спину рукой.
Подписчики не только одарили Светлану комплиментами. Некоторые пошутили над позой.
"Как будто спину прихватило, без обид (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим. ред.)", "Не самое удачное фото))) но все равно Вас люблю", "Две шпаги!", "Охохох, спина замлела...", "Совершенно без напряга", "Как струна", "Изящно выгнулась. Шпага эффект легкой, сдержанной сексуальности придает", – написали фолловеры.
Напомним, недавно Ходченкова подверглась критике за чрезмерную худобу. Поклонники обратили внимание, что на снимке видно ее кости.
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