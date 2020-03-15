"Неужели, кому-то нравится?": костлявая Ходченкова вызвала отвращение

Светлана Ходченкова опубликовала черно-белый снимок в своем инстаграм. Но худые ноги, запечатленные на фото, не все подписчикам понравились.

Для многих жителей страны Светлана Ходченкова является кумиром, россияне восторгаются ее талантом и красотой. Ее уже видели в Голливуде, в зарубежных кинолентах. К тому же, актриса практически не была замечена в скандалах. Казалось бы, безупречная репутация Светланы должна была застраховать ее от критики хотя бы в социальных сетях. Но на каждого медийного человека найдется не один десяток диванных экспертов.

К примеру, недавно Ходченкова опубликовала в "Инстаграм" новый снимок. На нем видно, как актриса лежит поперек кресла, запрокинув голову. Ноги, которые расположены ближе к объективу, звезда положила на стол. Снимок с таким ракурсом продемонстрировал худобу Светланы. Кости видны невооруженным глазом.

Некоторые подписчики, разумеется поставили "лайк" публикации, но не все. Остальные же обрушились с критикой на Ходченкову. Им не понравилась слишком худые ноги артистки. "Неужели,кому то нравятся костлявые женщины (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим.ред)", "Надаела уже!!! Гремит костями", – написали фолловеры. К слову, автор последнего комментария сам подвергся нападкам пользователей Сети. Кроме того, они попросили недовольного отписаться от инстграм-аккаунта актрисы.