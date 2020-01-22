Мнение общества не волнует: Ходченкова готовится к серьезному шагу

В ближайший год с актрисой будет связано немало скандальных историй. Прежде всего это будет касаться ролей в кино. Актриса ищет возможности проявить себя с новой стороны, так что нетипичных для Светланы ролей будет все больше. Ходченкова не раз удивляла смелыми откровенными сценами, но вскоре она прыгнет выше головы.
И, к слову, для откровенных сцен в кино сейчас самое время, ведь актриса просто в прекрасной физической форме. Она самым ответственным образом следит за собой, планирует все больше заниматься спортом, так что за год заметно похорошеет. Единственное, Светлана столкнется с осуждением публики, но общественное мнение не волнует актрису.
Ясновидящая предостерегает Светлану Ходченкову о существующих опасностях наступившего года. "Есть риск травм, так что актрисе следует быть очень осторожной на дороге и в спортзале.
При поездках и перелетах необходимо быть предельно внимательной, чтобы избежать неприятностей вроде забытого паспорта или потери багажа – таких случаев может быть много", – добавила ясновидящая.
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