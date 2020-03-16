"Ужасно раздражают": Анфиса Чехова призналась в тайном страхе

Знаменитость подняла необычную тему в своем инстаграм-аккаунте. Из-за странной фобии Анфиса Чехова предпочитает обмениваться сообщениями.
Сейчас, в эпоху смартфонов, телеведущей стало намного легче – общаться можно через мессенджеры. Однако некоторые продолжают беспокоить Анфису Чехову звонками, что ей очень не нравится.
Она призналась, что есть несколько вещей, которые ее ужасно раздражают. И одна из них – телефонные разговоры. Боролась артистка с этим всю жизнь, сообщает "Экспресс газета".
По словам телеведущей, у нее вызывают досаду люди, которым нужно говорить с ней по телефону. Анфиса Чехова отметила, что сейчас это в основном те, кому от нее что-то надо, но их предложения звезде совершенно не интересны.
Примечательно, что мнения фолловеров Анфисы Чеховой по этому поводу разделились. Однако оказалось, что многие из ее поклонников тоже не любят разговаривать по телефону.
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