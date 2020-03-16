"Я могу всем разнести": Барановская напугала народ коронавирусной инфекцией

Музыкальный фестиваль "Жара" расширяет географию. С этого года он проводится не только в Баку, но также в Сочи, Анталии и Дюссельдорфе. Конечно, если бушующий в мире коронавирус не помешает грандиозным планам. Пока же на престижном курорте Красная Поляна, где был дан "жаркий" старт, на эту тему только шутили.

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