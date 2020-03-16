"Я могу всем разнести": Барановская напугала народ коронавирусной инфекцией

Сергей Лазарев, EMIN, Григорий Лепс, Жасмин и еще десяток российских звезд вышли на сцену сочинской "WOW-арены". А ведущими стали Юлия Барановская и Константин Тарасюк. Весь концерт они шутили на тему коронавируса, ведь любые жизненные обстоятельства надо воспринимать с юмором и не множить панические настроения в обществе.
"У меня есть с собой антисептик для рук. Поделюсь с тобой, Костя. Могу и всем разнести", – сказала Барановская. И тут же из зала к ней потянулись ладони боящихся коронавируса зрителей. Когда еще знаменитость сделает тебе антибактериальную обработку!
Медицинскую маску и антисептик для рук телеведущая назвала лучшей защитой от внешних факторов. А ее соведущий пошутил, что-де теперь изменятся доходы звезд, получавших гонорар в иностранных денежных знаках. "200 долларов для меня сегодня – бесполезная валюта, ибо границы закрыты, тратить деньги негде", – улыбнулся Тарасюк.
Напомним, что по состоянию на 5 марта в мире выявлено 162 687 заболевших COVID-19. Выздоровели 75 620 человек, умерли 6 065. В России зарегистрировано 63 случая коронавирусной инфекции.
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