Такого никто не ожидал: удивительное видео с Галкиным стало сенсацией

Галкин обнародовал в своем "Инстаграм" видео, которое стало сенсацией Он сообщил, что записал знаменитую песню "Когда запахнет сирень" на сербском языке. Галкин сообщил, что сделал это на радость друзьям.
Стоит отметить, что такого никто не ожидал. Поклонники знаменитости пришли в восторг от увиденного.
В комментариях к публикации шоумена осыпали комплиментами. Знакомые Максима Галкина написали, что ему следует продолжать экспериментировать.
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