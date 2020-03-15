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Шоу-бизнес

Такого никто не ожидал: удивительное видео с Галкиным стало сенсацией

Максим Галкин. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
Шоумен Максим Галкин по праву считается одним из самых талантливых представителей российского шоу-бизнеса. Однако умения звезды не ограничиваются сферой телевидения.
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Галкин обнародовал в своем "Инстаграм" видео, которое стало сенсацией Он сообщил, что записал знаменитую песню "Когда запахнет сирень" на сербском языке. Галкин сообщил, что сделал это на радость друзьям.

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 Максим Александрович Галкин

Максим Александрович Галкин Юморист

Стоит отметить, что такого никто не ожидал. Поклонники знаменитости пришли в восторг от увиденного.

В комментариях к публикации шоумена осыпали комплиментами. Знакомые Максима Галкина написали, что ему следует продолжать экспериментировать.

15 марта 2020, 13:11
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