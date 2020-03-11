"Шура идет на миллион": Галкин жестко разыграл мать известного певца в эфире своего шоу

Как оказалось, эпатажная звезда 90-х слышала композиции современного хип-хоп-исполнителя. "Не был ни на одном твоем концерте, к сожалению, но знаю о тебе. Музыки там немного, но много сказано", – признался артист. Рэпер отдал должное образу и трекам Шуры. Обменявшись любезностями, знаменитости приступили к оценке музыки.
В какой-то момент у Паши Техника зазвонил телефон – это была его мать. Максим Галкин решил ответить на вызов, забрал мобильный у артиста и включил громкую связь.
"Надежда Александровна, здравствуйте, это Вас Максим Галкин беспокоит. Это программа "Кто хочет стать миллионером?", мы Пашу пригласили", – начал ведущий. Артисты покраснели от хохота. "Шура идет на миллион!" – вставил в разговор свои пять копеек популярный певец 90-х, заливаясь от смеха.
Стоит отметить, что Паша Техник знаменит не в последнюю очередь своим хамоватым поведением и употреблением обсценной лексики в разговоре. Он заявил: "В ***, мам, давай потом!"
Галкин извинился перед женщиной и заверил, что пытается перевоспитать ее сына. "Бесполезно", – ответила Надежда Александровна. "Бесполезно, да? Ну не переживайте, он не в шапке сейчас, зато в куртке. Мы его покормили, он сытый", – успокоил ведущий родительницу и попрощался.
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