Назло Асмус: Харламов показал интимное фото из постели с Волей

В своем инстаграм-аккаунте артист выложил совместный кадр с коллегой по Comedy Club. Парни изображены обнаженными, на первом плане фото – невозмутимое лицо мужа Ляйсан Утяшевой, а сзади виднеется физиономия Гарика Харламова. Супруг актрисы Кристины Асмус прикрыл глаза в экстазе.
В тексте поста юморист отметил, что его друг сегодня отмечает день рождения. Напомним, Павлу Воле 14 марта исполняется 41 год. "Так поздравим же его господа и дамы с этим днём. Паша будь счастлив и никогда не болей ! (Орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – предложил своим подписчикам Харламов. Мужчина пожелал коллеге и его близким здоровья и чтобы юмор никогда не опускал флаг в его сердце.
Однако к концу обращения оказалось, что все это Гарик желает самому себе и вообще шутит. Стоит отметить, что фотография, скорее всего, – монтаж. Подписчики с юмором восприняли розыгрыш от кумира и поддержали его в комментариях, также поздравив Павла Волю с днем рождения.
Напомним, пару месяцев назад разразился скандал вокруг пары Гарика Харламова и Кристины Асмус. Народ с возмущением воспринял излишне откровенные сцены с актрисой из фильма "Текст". Люди обвинили юмориста в том, что он позволил жене заниматься сексом на камеру с Александром Петровым.
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