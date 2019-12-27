"Харламову не показывайте": страстные Асмус и Крид уединились в пустом коридоре

В Сети обсуждают клип Егора Крида на композицию "Love is". В собственном музыкальном ролике вокалист исполнил роль школьника-ботаника. Его возлюбленную сыграла актриса Кристина Асмус. По сценарию герои уединяются в пустом коридоре учебного заведения.
Появление Кристины в клипе вызвало мощный эмоциональный отклик у зрителей. Судя по всему, скандал, в который попала артистка из-за работы в картине "Текст", еще не забылся. Тогда Кристина снялась в слишком откровенной сцене, спровоцировав гнев поборников морали.
Причем распекали не только Асмус, но и ее супруга юмориста Гарика Харламова. Комика окрестили куколдом – мужчиной, который соглашается на измену жены.
Естественно, часть комментариев под клипом Егора Крида в ютуб был посвящена Харламову и Асмус. Комика откровенно высмеивали.
"Гарик Харламов: гневно выходит из чата", "А Гарик молодец какой! Вытащил клип своей женой))))) (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Я уже собрался писать, что Гарик куколд, а тут такая концовка)", "Когда Харламов запретил Асмус целовать с Кридом", "Харлмову не показывайте :)", "Гариииик,это не твоя жена!!! тебе показалось! она дома с детьми!" – смеялись пользователи Сети.
Добавим, что в съемках клипа Егора Крида приняли участие популярные блогеры Игорь Синяк и Давид Манукян. Последний, к слову, встречается с поющей телеведущей Ольгой Бузовой. Вокалистка сама намекнула на то, что с блогером ее связывает нечто большее, чем дружба.
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