Раскорячившаяся на полу Асмус задрала платье и высунула язык

Однако на снимке, который Кристина Асмус опубликовала на этот раз, сама актриса стала походить на ребенка. Артистка решила покривляться на камеру и спросила у подписчиков, какая из фотографий им приглянулась больше остальных.
Асмус предстала перед поклонниками сидящей на корточках в коротком черном платье. При этом одну ногу она неуклюже выставила вперед, будто пытается сделать фотографу подножку. Все это происходило на фоне странного длинного коридора с деревянным полом и стенами.
На следующем снимке актриса осталась в той же позе на полу. Но теперь она будто закатила глаза от удовольствия и высунула язык. Эта гримаса образовала жуткое зрелище: Кристина Асмус превратилась в настоящую зомби.
За ним следуют несколько фото в стоячем положении. На них отчетливо видно, что платье звезды будто слишком маленького размера: оно едва покрывает часть ее ног. Этот факт заметили наблюдательные подписчики.
"Не слишком ли коротка юбка?", "Без трусиков?", – удивились фолловеры.
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