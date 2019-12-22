"Не стал возражать": Гарик Харламов отправил Кристину Асмус в постель с молодым мужчиной

Оказывается, Шипенко изначально не рассматривал актрису на главную роль в своем фильме. Кристина Асмус сама пожелала участвовать в кастинге.
Ради интересных проектов артистам приходится многим жертвовать. "Кристина с самого начала знала, на что идет. Мы это обговорили, она согласилась", – сообщил постановщик в эфире ютуб-шоу "Морозова хочет знать".
Режиссер добавил, что согласившись сыграть в эротической сцене, Кристина Асмус должна была понимать, что на нее обрушится шквал негатива и критики. При этом он отметил, что такая реакция зрителей вызвана российским менталитетом. По его словам, на Западе к подобным сценам нормальное отношение.
По словам Шипенко, Гарик Харламов не стал возражать против съемок Кристины Асмус в фильме "Текст" с 29-летним Иваном Янковским, прекрасно понимая, насколько для жены важен этот проект. "Я не знаю, как они обсуждали эту сцену. Это их семейные дела, в которые мне вмешиваться не стоит", – подчеркнул Клим.
Напомним, скандал с участием Кристины Асмус после съемок в фильме "Текст" больно ударил по ней и ее супругу-шоумену. Недоброжелатели пары не давали им прохода, а самые неадекватные злопыхатели даже угрожали актрисе расправой. На Гарика Харламова же сыпались оскорбления.
Хейтеры и ханжи обвинили Кристину Асмус в развращенности и называли ее мужа "рогоносцем". Сам юморист полностью поддержал жену. Примечательно, что после травли Кристина Асмус заявила, что теперь хочет отказаться от участия в каких-либо еще откровенных сценах.
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