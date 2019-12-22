"Не стал возражать": Гарик Харламов отправил Кристину Асмус в постель с молодым мужчиной

Рак у Анастасии Заворотнюк Звездный Инстаграм Форум Новости "Дома-2" Эксклюзив

Топ новостей

Официальное заявление близких после известия о смерти Анастасии Заворотнюк
Катались по полу: Басков и Крутой сцепились на глазах у кричащих от ужаса звезд
"Держат народ за дураков": вскрылся чудовищный обман Пугачевой
"Я его любовница": скандал с двойной жизнью Плющенко получил продолжение
Фадеев перед смертью дал важное наставление сыну
партнеры
Воскресенье 22 декабря
Лента новостей
11:08
Доктор наук заявила о вреде воды для организма
07:52
"Это полная жесть": неудобства из-за Крымского моста довели людей до паники
00:17
"Снова будет мамой": подросший живот Топурии стал сенсацией
22:14
"Слов нет!": народ в восторге от детей Бородиной
20:09
"Сдохнет накануне твоего климакса": молодой жене обколотого Диброва крепко досталось
18:06
В аэропорту Внуково полицейским пришлось вывозить пьяного мужчину на тележке
17:39
Объявлено о бегстве Меган Маркл и принца Гарри из страны
17:01
Первый раз: Лазарев удивил народ новостями из жизни дочери
16:26
Умер легендарный отечественный футболист
15:48
Угрожавший оружием отец Фриске назвал виновных в скандале с Пригожиным
15:21
"Сладко не будет": скользкий Лукашенко остался с носом после встречи с Путиным
14:41
Вызвали вертолет: В Москве произошла страшная авария
14:03
Спускающий последние деньги на умирающую Заворотнюк Чернышев нажил серьезные проблемы
13:07
Шнуров и его подопечная провалились на шоу "Голос"
12:57
Рекордная сумма: сколько Малахов заплатил мужу Лолиты за копание в грязном белье
12:32
"У нее "падучесть": Садальский о состоянии госпитализированной Максаковой
11:54
"Без пяти минут разведенка": Муцениеце зарабатывает на новую жизнь
11:28
У пережившей жуткую трагедию Чеховой опускаются руки
11:16
"Спасибо, что не нокаутировали": эксперты о бегстве с нового шоу Собчак на Первом канале
10:43
"Он ко мне с винтовкой": Пригожин заявил о неадекватности и угрозах отца Фриске
10:12
Шок: Максим Галкин оказался на Лубянке во время перестрелки
07:12
Розенбаум о татуировках и о новогодних подарках
06:12
Лолита дала своим поклонницам мастер-класс по разводу
04:08
Лепс задумал покорить "Евровидение" с помощью своего воспитанника
02:11
Джигурда об алкоголе, пытках и Волочковой
00:06
Красотка-биохимик стала "Мисс Америкой"
00:03
Неизвестные в масках атаковали Порошенко в центре Киева
22:08
Светская львица сделала заявление после публикации "голых" фото и скандала с Собчак
21:47
Четыре человека погибли в жуткой аварии под Оренбургом
21:44
Россияне ахнули от прилюдных ласк Джанабаевой и Меладзе
21:21
"Зачем нам твои трусы?": вид полуголой Чеховой вызвал разочарование
21:19
При ремонте детского сада в Тулуне погибли трое человек
21:10
"Нос сломать или челюсть": Фриске бурно отреагировала на слова Пригожина
21:06
Лукашенко попал в нелепую ситуацию на встрече с Путиным (видео)
20:46
"Голова кружится уже не только от успеха": самонадеянная Волочкова раздвинула ноги
20:44
Батькин друг: строптивость Лукашенко может выйти боком Гуцериеву
20:36
"Надеремся в два горла!": Наргиз возмутила появлением в нетрезвом виде
20:31
"Пинок в мягкое место": Лолита учит "уроки любви" от Лободы
20:30
В полицию сообщили о минировании всех станций метро Москвы
20:19
"А как же киевский муж?": красавицу Повалий сняли в объятиях молодого в Москве
20:11
"Почему вы такие жестокие, злобные?": Борисова дала смачного пинка злопыхателям
19:54
Врач предупредил о неожиданной опасности шампанского
19:40
Народ высмеял Викторию Боню за дешевые понты
19:36
Жилой дом в Подмосковье напечатают на 3D-принтере
19:22
Календарь красоты на январь 2020 года
19:14
Полный провал: ФСБ разнесли за убийство стрелка с Лубянки
19:10
Горбачев рассказал о пенсии в полмиллиона рублей
19:06
Еще один сотрудник ФСБ скончался после стрельбы на Лубянке
18:56
"Как у вас язык повернулся": встретившийся с дамой Лазарев жутко оплошал
18:34
"Во всем виноваты бабы": стрелка с Лубянки оправдали
18:10
"Лишь бы хороший был человек": 55-летняя Гулькина о состоятельном любовнике
18:03
"Дни.ру" дарят билеты: концерт группы "Алиса"
18:01
На Урале сверстники затравили некрещеную школьницу
17:39
Ждал хозяина годами: российский "Хатико" обрел новые дом и семью
17:34
Варнава прилюдно сорвалась на детей (видео)
17:16
Кудрявцева ахнула от неожиданного признания Дубовицкой
17:14
У стрелка с Лубянки неожиданно нашли кукловодов
17:04
В Роскачестве назвали лучшие игристые вина в России
16:59
Четыре полезных сока для женской красоты
16:52
Вспыхнувший в Москве трамвай превратился в фейерверк на колесах
16:49
Директор Бузовой сделал заявление о ее романе с блогером
16:34
У беременной пассажирки случился срыв из-за сотрудников "Аэрофлота"
16:31
Совет на выходные
16:26
Гороскоп на неделю
16:24
Меладзе положил руку на грудь Брежневой на глазах у ребенка
16:22
Шокирующая новость о Загитовой ошеломила планету
16:14
"Настоящая депрессия": сын Нагиева сообщил о страшном диагнозе
15:41
"Сердце не выдержит": Рудковская в прозрачном платье размазала Собчак
15:35
"Египетская мумия": Успенскую в тюрбане сравнили с Сердючкой
15:17
"Интердевочка": Барановскую в парике приняли за эскортницу
14:59
Испорченный праздник: РЖД подложило свинью шахтерам Кузбасса
14:50
Жуткие последствия урагана в России попали на видео
14:43
Горячий Новый год: куда улететь в последний момент
14:39
"Выглядит чебурашкой": Боне дали смачную оплеуху
14:31
"Соберите все и сожгите": Волочкова избавилась от вульгарных тряпок
14:19
В Москве мужчина забрался на Крымский мост
14:17
"Ненавидел кагэбэшников": вскрылись новые данные о стрелке с Лубянки
14:09
Розенбаум предложил внуку наколоть родную мать
14:08
Поговорившая с Заворотнюк актриса Удовиченко предстала с новым лицом
14:00
Сыгравшая девушку Джеймса Бонда актриса ушла из жизни
13:56
"Этот момент мы уже прошли": Глюкоза высказалась после слухов об изменах мужа
13:56
"Трусы надень или крест сними": богохульство Билана возмутило священника
13:56
Москвичи сбросили с вертолета Gelandewagen (видео)
13:37
Президент Федерации футбола погиб в страшной аварии
13:19
Максакова взбесилась после слухов о госпитализации
13:17
В Ивановской области брат и сестра провалились под лед и утонули
13:15
Куда сходить в Москве: афиша c 20 по 26 декабря 2019 года
13:11
"Даже обидно": Сюткину не дали взятку на шоу "Голос"
13:08
"С вами шутить нельзя": любовница Тимати устроила стрельбу
12:51
"Пришла с того света": 60-летняя отвергнутая невеста устроила истерику на "Давай поженимся!"
12:51
Душили ремнем: в Архангельске две школьницы жестоко убили ровесницу
12:39
"Баба Яга в тылу врага": что пластический хирург сделал с постаревшей Рудковской
12:27
Корреспондента "Коммерсанта" задержали возле здания ФСБ
12:13
"Для меня это развлечение": Навку сняли во время утех с Жасмин
12:10
В Подмосковье закрыли подпольное казино
12:01
"Мы сами виноваты!": Хилькевич горюет из-за ошибок прошлого
11:53
"Экстренно меняю планы и вылетаю": Слуцкая сделала заявление после известия о возвращении на лед
11:48
"Я долгое время хранила это в себе": певица Нюша стала жертвой извращенца
11:44
"Не им с этим жить, а нам": звезда "Дома-2" высказалась после серьезной операции
11:43
У волейболиста сборной России угнали автомобиль за 3,5 миллиона рублей
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Секреты незабываемого отдыха в Мексике
Розенбаум предложил внуку наколоть родную мать
Розенбаум о татуировках и о новогодних подарках
"Не им с этим жить, а нам": звезда "Дома-2" высказалась после серьезной операции
Джигурда об алкоголе, пытках и Волочковой
"Я долгое время хранила это в себе": певица Нюша стала жертвой извращенца
Шоу-бизнес

"Не стал возражать": Гарик Харламов отправил Кристину Асмус в постель с молодым мужчиной

Кристина Асмус. Фото: www.globallookpress.com
Нашумевший фильм "Текст" стал настоящим испытанием для Кристины Асмус и ее супруга-комика. Режиссер скандальной картины Клим Шипенко рассказал неожиданные факты о знаменитой паре.
прочитано 421 раз

Оказывается, Шипенко изначально не рассматривал актрису на главную роль в своем фильме. Кристина Асмус сама пожелала  участвовать в кастинге.

ПО ТЕМЕ

"Курица и Оладух": названа причина ненависти россиян к Асмус и Харламову

 Кристина Игоревна Асмус

Кристина Игоревна Асмус актриса

 Гарик Харламов

Гарик Харламов актер, телеведущий

Ради интересных проектов артистам приходится многим жертвовать. "Кристина с самого начала знала, на что идет. Мы это обговорили, она согласилась", – сообщил постановщик в эфире ютуб-шоу "Морозова хочет знать".

Режиссер добавил, что согласившись сыграть в эротической сцене, Кристина Асмус должна была понимать, что на нее обрушится шквал негатива и критики. При этом он отметил, что такая реакция зрителей вызвана российским менталитетом. По его словам, на Западе к подобным сценам нормальное отношение.

По словам Шипенко, Гарик Харламов не стал возражать против съемок Кристины Асмус в фильме "Текст" с 29-летним Иваном Янковским, прекрасно понимая, насколько для жены важен этот проект. "Я не знаю, как они обсуждали эту сцену. Это их семейные дела, в которые мне вмешиваться не стоит", – подчеркнул Клим.

Напомним, скандал с участием Кристины Асмус после съемок в фильме "Текст" больно ударил по ней и ее супругу-шоумену. Недоброжелатели пары не давали им прохода, а самые неадекватные злопыхатели даже угрожали актрисе расправой. На Гарика Харламова же сыпались оскорбления.

Хейтеры и ханжи обвинили Кристину Асмус в развращенности и называли ее мужа "рогоносцем". Сам юморист полностью поддержал жену. Примечательно, что после травли Кристина Асмус заявила, что теперь хочет отказаться от участия в каких-либо еще откровенных сценах.

Автор: 22 декабря 2019, 13:06
ФОТОРЕПОРТАЖ

"Дотянулись потными ручонками": подростки-извращенцы опустили голую Асмус

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

"Сладко не будет": скользкий Лукашенко остался с носом после встречи с Путиным
Неизвестные в масках атаковали Порошенко в центре Киева
Лукашенко попал в нелепую ситуацию на встрече с Путиным (видео)
Выходка близкого человека добила тяжелобольного Порошенко

Шоу-бизнес

Объявлено о бегстве Меган Маркл и принца Гарри из страны
Сверкающая Рудковская похвасталась роскошью пустых тарелок
Первый раз: Лазарев удивил народ новостями из жизни дочери
Угрожавший оружием отец Фриске назвал виновных в скандале с Пригожиным

Проишествия

Полный провал: ФСБ разнесли за убийство стрелка с Лубянки
"Ненавидел кагэбэшников": вскрылись новые данные о стрелке с Лубянки
"Зомбирован": отец поделился шокирующими данными о стрелке с Лубянки
"Общался с арабами": убитая горем мать рассказала о стрелке с Лубянки

Lifestyle

Создатель спецэффектов покорил Москву
Неизвестные страницы жизни Федора Шаляпина представили народу
Срочно: Сафронов умер во время похорон Лужкова
В Сети появился новый тизер скандального сериала "Содержанки"
Шоу-бизнес

"У нее "падучесть": Садальский о состоянии госпитализированной Максаковой

Артистка не хочет общаться с прессой
Шоу-бизнес

"Без пяти минут разведенка": Муцениеце зарабатывает на новую жизнь

Звезда открыла свое дело
Шоу-бизнес

Рекордная сумма: сколько Малахов заплатил мужу Лолиты за копание в грязном белье

Обнародована резонансная информация
Шоу-бизнес

Угрожавший оружием отец Фриске назвал виновных в скандале с Пригожиным

Родственник звезды сделал заявление

Гороскоп

Календарь красоты на январь 2020 года
Совет на выходные
Гороскоп на неделю
Расклад Таро на 2020 год для всех знаков зодиака

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Шокирующая новость о Загитовой ошеломила планету
"Экстренно меняю планы и вылетаю": Слуцкая сделала заявление после известия о возвращении на лед
Заботливый Овечкин играет с подросшим сыном (видео)
Впервые в истории: 11-летняя российская фигуристка исполнила четверной тулуп (видео)

Регионы

"Это полная жесть": неудобства из-за Крымского моста довели людей до паники
Испорченный праздник: РЖД подложило свинью шахтерам Кузбасса
Аварийное проседание: перед пуском поездов по Крымскому мосту случилось ЧП
Защитный купол приподнялся над челябинским метеоритом (видео)
© 2015-2019 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru