"Должен был думать о последствиях": известная певица врезала оскандалившемуся Джигану

Артистка отметила, что всегда на стороне женщины и матери. "Поддержу Оксану Самойлову, я сама мать и все сделаю ради своего сына", – заявила собеседница "Дни.ру".
По словам Елены Князевой, все, что происходило в семье певца – это их личная жизнь, в которую никто не имеет права влезать. Но вместе с тем, она добавила, что рэпер Джиган – публичный человек, который должен был думать о последствиях, когда выходил в прямой эфир в "Инстаграм".
"Можно только догадываться, какой стресс получили дети и сама Оксана, которая только родила сына", – отметила певица. "Дай Бог им сил пережить все это", – заключила звезда.
Напомним, на радостях после недавнего рождения сына рэпер Джиган ушел в загул и попал в реабилитационный центр. По слухам, Оксана Самойлова получила видеодоказательство измены супруга. Теперь исполнитель вымаливает у жены прощение. Однако пока бизнесвумен намерена развестись с певцом и даже лишить родительских прав.
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