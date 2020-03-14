"Думала, это манекен": Пригожин с "мертвым" лицом вызвал оторопь

В инстаграм-аккаунте Максима Галкина всегда можно найти что-то интересное. Юморист часто публикует забавные снимки и видео, которые собирают миллионы просмотров. На этот раз телеведущий решил посмешить своих подписчиков выражением лица Иосифа Пригожина, которое он запечатлел во время выступления Егора Крида.
На видео видно, как знаменитый продюсер сидит с "каменным" лицом и смотрит в одну точку пространства. За ним на сцене исполняет свою песню Крид. Муж Аллы Пугачевой пояснил, что невольный участник процесса лишь молодой артист. А Пригожина он попросил повторить выражение "отсутствия присутствия", которое на мгновение появилось у продюсера ранее.
Сначала у поклонников видео вызвало недоумение, но после посмеялись вместе с артистом. Комментарии они оставили под публикацией.
"Вся правда о современной Российской музыке (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены – Прим.ред.)", "Я с таким же лицом слушаю песни Егорки", "Он просто ждет пока принесут покушать", "Я думала это манекен Пригожина...честно! ", "Мысленно он тоже танцует", "Каждый раз когда видишь, что тебя снимают", "Я думала что он не живой, пока не улыбнулся. Вот это маска на лице", "Нашел свое истинное призвание-охранка!", – написали фолловеры.
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