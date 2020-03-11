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"Так глупо": Пригожина затравили в Сети за оскорбление россиян

Иосиф Пригожин. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Иосиф Пригожин опубликовал в своем инстаграм-аккаунте мем, который вывел из себя некоторых подписчиков. По их мнению, продюсер привел неудачное сравнение.

Продолжение: Иосиф Пригожин лишился миллионов из-за падения курса рубля
прочитано 257 раз

Иосиф Пригожин известен своим резким характером. Он может ответить и постоять за себя. В этот раз досталось той части пользователей Сети, которые регулярно критикуют и пишут оскорбительные комментарии.

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 Иосиф Игоревич Пригожин

Иосиф Игоревич Пригожин продюсер

Для новой публикации в "Инстаграм" Иосиф использовал цитату, где говорится о ненависти к оливкам. Мол, если оливки не любишь, значит не ешь и "не заходишь к ним на страницу", не интересуешься и не обсуждаешь. В конце – предложение, которое дает понять, что речь идет совершенно не об оливках. 

Разумеется, Пригожин имел в виду хейтеров, которые восприняли сказанное весьма болезненно. 

"Что это значит? Вообще перестать разговаривать....???", "Ну вы, как публичные оливки, выставляете свою жизнь напоказ. Что де вы хотите? Одно восхищение и радость? Приходится и правду слушать от людей", "Вы сами себе сейчас погримуху придумали", "Так глупо. Впрочем, как и все остальное", – написали фолловеры. 

Иосиф не стал реагировать на очередные выпады интернет-обывателей. Интересно, что публикацию продюсера поддержали Алсу, которая не понаслышке знает о жестокой критике в Сети, а также певица Polina. В комментариях они оставили одобряющие эмодзи. 

Автор: 11 марта 2020, 13:25

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость то вы обращаете внимание на этого урода. Кто может за себя постоять? При любой разборке слиняет первым. По роже разве не видно.? Чмо голимое...
Ответить
Этот жидов кий черт. Бздливый. Только в дни. Ру герой. Любая стрелка серьёзная. Будет в кустах наблюдать.
1

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