"Так глупо": Пригожина затравили в Сети за оскорбление россиян

Иосиф Пригожин известен своим резким характером. Он может ответить и постоять за себя. В этот раз досталось той части пользователей Сети, которые регулярно критикуют и пишут оскорбительные комментарии.
Для новой публикации в "Инстаграм" Иосиф использовал цитату, где говорится о ненависти к оливкам. Мол, если оливки не любишь, значит не ешь и "не заходишь к ним на страницу", не интересуешься и не обсуждаешь. В конце – предложение, которое дает понять, что речь идет совершенно не об оливках.
Разумеется, Пригожин имел в виду хейтеров, которые восприняли сказанное весьма болезненно.
"Что это значит? Вообще перестать разговаривать....???", "Ну вы, как публичные оливки, выставляете свою жизнь напоказ. Что де вы хотите? Одно восхищение и радость? Приходится и правду слушать от людей", "Вы сами себе сейчас погримуху придумали", "Так глупо. Впрочем, как и все остальное", – написали фолловеры.
Иосиф не стал реагировать на очередные выпады интернет-обывателей. Интересно, что публикацию продюсера поддержали Алсу, которая не понаслышке знает о жестокой критике в Сети, а также певица Polina. В комментариях они оставили одобряющие эмодзи.
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