Отдых с миллионершей обернулся для Прохора Шаляпина больницей

Артист и его новая возлюбленная Татьяна не отказывали себе ни в чем. Они баловали себя сладостями и алкоголем, что негативно отразилось на самочувствии и фигуре Прохора Шаляпина.
По завершении круиза певец был вынужден обратиться к врачу-диетологу, передает сайт "Комсомольская правда". Доктор исполнителя рассказал, что во время отдыха у Прохора Шаляпина было много соблазнов и компания людей, которые вовсе не придерживались правильного питания, сообщает РИА ФАН.
Напомним, Прохор Шаляпин с миллионершей побывали в Лос-Анджелесе, где посетили знаковые места, а затем отправились в тихоокеанский круиз на роскошном лайнере. Певец регулярно публиковал в своем инстаграм-аккаунте снимки, сделанные во время отдыха с возлюбленной. На них стол ломился от яств и напитков.
Примечательно, что подписчики Прохора Шаляпина неоднократно возмущались, что певец закрутил очередной роман с немолодой женщиной. Также пользователи соцсети пристыдили артиста за то, что он отдыхает за чужой счет. Фолловеров поддержала экс-избранница артиста Виталина Цымбалюк-Романовская.
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