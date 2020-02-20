Голого Шаляпина сняли с другой женщиной после откровений Виталины о ребенке

Прохор Шаляпин вызвал фурор, когда обнародовал снимок, на котором запечатлен совершенно обнаженным. Быстро отреагировала его экс-супруга Лариса Копенкина.

Компанию голому Прохору Шаляпину составила некая темноволосая женщина, тоже обнаженная. Ее грудь целомудренно прикрыло белое кружево. Молодая женщина пышными бедрами закрыла от любопытных глаз общественности причинное место популярного артиста. Таким эффектным фото исполнитель дал понять, насколько он (да и любой человек, в сущности) безоружен и бессилен в Сети перед градом критики, которая порой бывает очень жестокой.

"После внедрения интернета открылись все двери для дистанционного выплескивания жестокости. Сегодня под флагом благого намерения и (как кажется иродам) безобидного троллинга жесточайшим издевательствам подвергаются не только популярные в Сети люди, но и их близкие. С упоением ищутся самые изощренные способы психологического уничтожения человека, его семьи и дела (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написал Прохор.

Он отметил, что такие "недолюди" живут среди нас. "Они строчат угрозы и "мнения" с соседнего офисного компьютера, болтают с вами у подъезда, стоят за спиной в очереди, ваши дети учатся с их отпрысками в одном классе", – сообщил Шаляпин. В заключение он подытожил: "Живя в условиях ответственности за слова и действия, они улыбаются в глаза. Но дай волю – вонзили бы лезвия под ногти".

Интересно, что одной из первых на публикацию Прохора Шаляпина отреагировала его бывшая жена Лариса Копенкина. После расставания экс-супруги смогли сохранить теплые отношения. "Шикарен сам и текст 🙏 Человеческая гниль начинается с малого, трусость и безнаказанность, злоба и жестокость – намного страшнее любого вируса((( и увы нет прививок", – философски заметила она.

Ранее другая женщина певца, пианистка Виталина Цымбалюк-Романовская, бывшая жена легендарного артиста Армена Джигарханяна, в новом интервью расставила все точки над i относительно ее романа с певцом. Она сообщила, что именно Прохор Шаляпин сделал первые шаги, предложив ей союз. В то время переживающая исчезновение мужа и его заявления о желании развестись Виталина поняла, что нужно отвлечься. К тому же, певец убедительно объяснил, что предыдущие отношения его не устраивали, и в этот раз все будет честно и по-настоящему. В итоге Виталина согласилась.

Однако со временем она заметила, что для Прохора Шаляпина крайне важна внешняя сторона жизни, и даже если бы у них появился ребенок, это стало бы "способом снимать новые программы". "У меня не мог бы родиться ребенок, у которого главная заслуга папы, что он бывший муж Ларисы Копенкиной", – жестко заявила пианистка.