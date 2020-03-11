Озвучили сенсационную причину внезапного появления Заворотнюк

Спустя более полугода молчания вдруг заговорила старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна. Поклонники бурно отреагировали на ее слова.

О том, что Анастасия Заворотнюк серьезно больна, слухи стали ходить с лета прошлого года. По некоторым данным, речь идет о раке головного мозга. Спустя несколько недель интригующего молчания близкие признались, что звезда комедийного сериала "Моя прекрасная няня" действительно борется с недугом. Однако точный диагноз актрисы они сообщать не стали.

Вместо этого родственники создали в Сети аккаунт, призванный поддержать Анастасию Заворотнюк и разоблачать лживые сообщения о ней, которые из-за недостатка информации стали множиться с геометрической прогрессией. Данные прямо противоречили друг другу. Некоторые откровенно пугали. По последним данным, артистка проходит реабилитацию под Москвой, и у нее якобы парализована правая часть тела из-за опухоли.

В Сети до сих пор не появилось ни единого фото больной Анастасии Заворотнюк. Скандально известный блогер Лена Миро предположила, что актриса может быть "не так уж и больна", и выдвинула версию, что таким образом семья уходит от выплаты долгов. Такой вывод она сделала после того, как узнала, что дело, открытое по долгу звезды сериала "Моя прекрасная няня", было закрыто из-за "невозможности найти должника".

И тут вдруг на днях прервала молчание старшая дочь Анастасии Заворотнюк Анна. Для начала она призналась, что переживает такое, о чем ей крайне сложно рассказать, и поблагодарила за поддержку всех, кто неравнодушен к артистке и ее близким. Затем философски отметила, что черная полоса в жизни нужна человеку, чтобы тот встал на правильный путь. А потом решила рассказать о своем недавнем путешествии в Италию, которое придало ей вкус к жизни.

Пользователи "Инстаграм" неоднозначно отреагировали на внезапные откровения Анны. Одни бросились ее поддерживать и высказывать слова поддержки, другие обвинили в хайпе. "Как все-таки вы боитесь, что о вас забудут, ушли в тень и сидите там, нет, обязательно бензинчику налить необходимо в виде фотографий, и опять понеслось по всем сайтам, хотите тишины и покоя, зачем будоражить людей, ездите по храмам, Монастырям и молитесь сами, ну в конце концов если вы же сами призывали не делать хайпа из болезни вашей мамы (если болеет, пусть выздоравливает), уже до чертиков надоела ваша тема (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – высказался подписчик. Его поддержал другой: "Вы сами провоцируете слухи и домыслы... Нет бы сказать, как есть. Пожелает здоровья и лечится. Вам выгодны эти слухи...".

На обвинения Анна Заворотнюк ответила так (теперь она активно общается со своими подписчиками): "Я говорю как есть. Наша семья не ходит на программы и не устраивает шоу для таких равнодушных людей, как вы, как бы вам этого хотелось. Мы держимся достойно и оставляем подробности в тени. Есть миллионы добрейших людей, которые и так молятся за мою мамочку, и у меня не хватит слов для выражения благодарности им".

Что же происходит на самом деле с Анастасией Заворотнюк, можно только догадываться. Однако очевидно, что-то изменилось, раз родня звезды сериала "Моя прекрасная няня" заговорила.