"Каждый день лучше": обнадеживающие новости от дочери онкобольной Заворотнюк

"Каждый день своей жизни я учусь быть лучше, чем вчера, – призналась Анна на своей странице в социальной сети. – Не могу солгать и сказать, что это всегда получается. Но я знаю одно, для этого мне дана вся моя жизнь. Каждый день стараюсь узнавать что-то новое, исследовать наш удивительный мир и подавлять в себе негативные мысли и конечно меняюсь".
Рассказал она и кое-что из жизни. "Вы представляете, я была готом! – уверяет Анна. – Одевалась во все черное, слушала Nirvana, Цоя, Linkin Park, Мерлина Мэнсона и Rammstein! Была полна сомнений, депрессии, тревог и духа противоречия".
Поклонникам откровения дочери Анастасии Заворотнюк пришлись по душе и даже обнадежили их. "Хочу выразить глубокое уважение твоей маме, она слишком хорошо Вас воспитала!!! С вами можно идти в разведку! Снимаю шляпу! Вы большие умницы!", "Анечка, как хорошо, что Вы открылись людям и начали делиться немножко с нами частичкой своих мыслей. Ведь все мы любим Вас, Вашу семью , Вашу маму. Мы молимся и переживаем – лишь бы была жива. Читаем коллективную молитву по вечерам за Вашу мамочку! А я лично пересматриваю "Мою прекрасную няню" каждый день, так мое сердце немного успокаивается, видя ее на экране в любимом образе!" – пишут люди в комментариях.
Напомним, в августе 2019-го Анастасия Заворотнюк перестала появляться в театральных постановках и сниматься в кино. 15 октября прошлого года в близком окружении звезды экрана и сцены сообщили, что та проходит курс лечения. На этом фоне стали множиться домыслы о якобы тяжелом онкологическом заболевании у любимой миллионами актрисы.
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