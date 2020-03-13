74-летний Леонид Якубович решился на смелый эксперимент

Премьера мюзикла пройдет в Москве 18 апреля. В нем рассказывается о буднях офицеров знаменитого боевого подразделения "Альфа".
Леонид Якубович пробовал себя в разных амплуа – выступал в роли ведущего, сценариста, актера. Рок-опера для него – смелый эксперимент.
Любовь зрителей и известность Якубович получил как бессменный ведущий программы "Поле чудес". Шоумен удивляется тому, что программа выходит в эфир почти 30 лет, сообщает "Вокруг ТВ".
Напомним, в ноябре 2019 года
Леонид Якубович попал в больницу из-за проблем с сердцем. Ведущему установили
кардиостимулятор. А за два месяца до этого артист напугал россиян, появившись в инвалидном кресле.
Как писали "Дни.ру", помощник Якубовича успокоил поклонников. Выяснилось, что телеведущий повредил колено, плавая в бассейне, а в инвалидное кресло сел из-за подозрения на перелом.
Телевидение – не единственная страсть ведущего. Более четверти века он увлекается полетами. А пригласил его на аэродром друг и коллега Юрий Николаев.
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