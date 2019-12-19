Соберется вся семья: Якубович поделился планами после слухов о серьезной болезни

В новогоднюю ночь встретятся дети артиста от разных браков. Приедет 46-летний сын телеведущего Артем и его жена. Также будет присутствовать 21-летняя дочь звезды Варвара. Интересно, что внучка Леонида Якубовича ненамного младше своей тети Вари – 19-летняя Софья, возможно, тоже появится в гостях у дедушки.
Близкие телезвезды уже распланировали новогодний стол. Сам Леонид Аркадьевич в приготовлении участвовать не будет, скорее всего, телеведущему достанется роль дегустатора блюд.
"Впервые в жизни готовить будут мои дети. Сын, дочь, сноха. Они с женой обсуждают какие-то блюда, что каждый из них будет готовить", - сказал Леонид Якубович журналистам.
По словам телеведущего, в еде он неприхотлив, однако предпочтение обычно отдает русской кухне. Особую страсть Якубович питает к кислым щам.
"Еще люблю картошку с селедкой, а закусить все это дело рюмкой водки! В праздник – можно", – улыбнулся телеведущий.
Напомним, не так давно появились слухи о том, что Леонид Якубович серьезно болен. Дескать, телезвезде установили кардиостимулятор. Знаменитость сплетни опровергла.
"Положение тяжелое. Сейчас меня на носилках из реанимации принесли на теннис. Я немного поиграю, и меня отнесут обратно!" – цитирует Леонида Якубовича 7 Дней.ru.
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