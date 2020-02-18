"Я вас умоляю": Якубович открестился от спасения потерявшего сознание Диброва

Накануне, 17 февраля, на одной из кинопремьер собралось множество отечественных знаменитостей, среди которых был ведущий Первого канала Дмитрий Дибров. Во время разговора с Михаилом Горевым шоумену стало плохо. Говорят, быстро сориентировался Леонид Якубович. Он вызвал скорую помощь, позвонил жене коллеги и даже теледоктору Елене Малышевой. Медики доставили Диброва в Боткинскую больницу.
Журналисты связались с Якубовичем. Тот скромно заявил, что помогли врачи, а не он. "Да ладно, да бросьте вы, ребята! Никто никого не спасал", – отмахнулся ведущий легендарного шоу "Поле чудес". Он подчеркнул, что действовал так, как было необходимо в той ситуации. "Я вас умоляю. Его спасла скорая, ну а все остальное не имеет значения", – сказал Якубович в беседе с репортерами сайта "Комсомольская правда".
Представители СМИ вышли и на самого Диброва. Тот напомнил, что ему уже 60 лет, поэтому недомогания вполне естественны. А в клинике, по словам ведущего, он скорее проходит профилактику, чем лечение. "Да и не от чего мне лечиться, это же обморок. С каждым может случиться", – бодро заявил Дмитрий Дибров.
Он отметил находчивость Леонида Якубовича, который в экстремальной ситуации не растерялся и быстро сделал все необходимое. Шоумен добавил, что у него не было приступа эпилепсии, как сообщалось ранее.
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