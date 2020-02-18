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"Я вас умоляю": Якубович открестился от спасения потерявшего сознание Диброва

Дмитрий Дибров и Леонид Якубович. Фото: Дни.ру
Стало известно о госпитализации популярного ведущего Дмитрия Диброва. Шоумен почувствовал себя плохо, рядом с ним в тот момент находился коллега Леонид Якубович. Репортеры выяснили, что произошло.
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Накануне, 17 февраля, на одной из кинопремьер собралось множество отечественных знаменитостей, среди которых был ведущий Первого канала Дмитрий Дибров. Во время разговора с Михаилом Горевым шоумену стало плохо. Говорят, быстро сориентировался Леонид Якубович. Он вызвал скорую помощь, позвонил жене коллеги и даже теледоктору Елене Малышевой. Медики доставили Диброва в Боткинскую больницу.

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Дмитрий Александрович Дибров шоумен, музыкант, телеведущий

Журналисты связались с Якубовичем. Тот скромно заявил, что помогли врачи, а не он. "Да ладно, да бросьте вы, ребята! Никто никого не спасал", – отмахнулся ведущий легендарного шоу "Поле чудес". Он подчеркнул, что действовал так, как было необходимо в той ситуации. "Я вас умоляю. Его спасла скорая, ну а все остальное не имеет значения", – сказал Якубович в беседе с репортерами сайта "Комсомольская правда".

Представители СМИ вышли и на самого Диброва. Тот напомнил, что ему уже 60 лет, поэтому недомогания вполне естественны. А в клинике, по словам ведущего, он скорее проходит профилактику, чем лечение. "Да и не от чего мне лечиться, это же обморок. С каждым может случиться", – бодро заявил Дмитрий Дибров.

Он отметил находчивость Леонида Якубовича, который в экстремальной ситуации не растерялся и быстро сделал все необходимое. Шоумен добавил, что у него не было приступа эпилепсии, как сообщалось ранее.

Автор: 18 февраля 2020, 08:31
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комментарии

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
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Чисто мое мнение: старый, не очень здоровый хряк, он же - старый сластолюбец периодически осеменяет свою свиноматку. Никаких иных ассоциаций от этой пары не возникает. Никакого творческого шедевра не создали. Он все кичился своим происхождением. По сути он - еврей. Бедняжечка в больничку попал. Давайте скинемся смсками, чтобы он ещё 15 детей настрогал. Таких же , как и он.
Гость
Ответить
Старый пердун, наплодил детей с малограмотной свинкой, а теперь работать надо.
1

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