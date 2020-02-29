В планы попрощавшегося с Первым каналом Шепелева вмешался коронавирус

28 февраля у Шепелева был последний рабочий день на "главной кнопке страны". Дмитрий приехал в "Останкино" рано утром. На площадке его встретили коллеги. Шоумена поздравили с новым этапом в карьере, ему вручили подарки и цветы. После этого телевизионщики записали несколько выпусков программы "На самом деле".
В перерывах между съемками Дмитрий общался с журналистами. Шепелев признался репортерам, что очень хочет поскорее завершить этот день и отправиться к близким.
"Чтобы я пришел домой: меня обняли дети, облизали собаки, чтобы с любимой девушкой мы открыли вино и отпраздновали окончание этого долгого пути. Что-то очень пафосно получается", – поведала знаменитость.
В тоже время Шепелев уверен, что в реальности вечер дома пройдет не так, как он себе представляет. По его словам, дети, скорее всего, уже будут спать, как, наверное, и собаки. "Но отпразднуем мы обязательно. Все перемены, они, конечно, к лучшему", – отметил он.
Дмитрий еще раз напомнил, что уходит с Первого канала мирно, он не держит обиды на работодателя. Годы труда на Первом канале телеведущий обещал вспоминать с теплотой.
Вероятно, что ближайшие несколько недель Дмитрий Шепелев проведет без работы. Шоумен мечтал провести высвободившееся время с пользой: побывать с близкими на горнолыжном курорте, но из-за распространения коронавируса он решил отложить отпуск.
Напомним, Дмитрий Шепелев три года живет с дизайнером Екатериной Тулуповой. Пара воспитывает двоих детей: сына Дмитрия и дочь Екатерины, сообщает StarHit.
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