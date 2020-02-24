Исхудавшая Лолита Милявская показала фигуру в купальнике

Певица предстала в белом слитном купальнике с узором в виде ожерелья. Она сняла себя в зеркале на телефон.
Лолита Милявская рассказала о предстоящих концертах, а также о том, что собирается перед этим поплавать в бассейне. Певица отметила, что не любит заниматься спортом, но старается заставлять себя, потому что это полезно для здоровья.
Знаменитость заявила, что прислушивается к своему организму. Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит Лолита Милявская. Артистка заметно постройнела, скинув лишний вес.
Напомним, что уже несколько месяцев певица находится на этапе развода с мужем Дмитрием Ивановым. Расставание с ним обернулось для Лолиты Милявской громким скандалом и сказалось на внешнем виде звезды. Из-за стресса певица сильно похудела.
Как писали "Дни.ру", одиночество исполнительницы длилось недолго. У Лолиты Милявской уже появился новый избранник, вместе с которым она ездит в путешествия. Однако его личность звезда предпочитает скрывать от публики.
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