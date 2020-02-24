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Исхудавшая Лолита Милявская показала фигуру в купальнике

Лолита Милявская. Фото: Anatoly Lomokhov/www.globallookpress.com
56-летняя Лолита Милявская предстала в бассейне.  Звезда поделилась с поклонниками дальнейшими творческими планами.
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Певица предстала в белом слитном купальнике с узором в виде ожерелья. Она сняла себя в зеркале на телефон.

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 Лолита Марковна Милявская (Горелик)

Лолита Марковна Милявская (Горелик) певица

Лолита Милявская рассказала о предстоящих концертах, а также о том, что собирается перед этим поплавать в бассейне. Певица отметила, что не любит заниматься спортом, но старается заставлять себя, потому что это полезно для здоровья.

Знаменитость заявила, что прислушивается к своему организму. Поклонники пришли в восторг от того, как выглядит Лолита Милявская. Артистка заметно постройнела, скинув лишний вес.

Напомним, что уже несколько месяцев певица находится на этапе развода с мужем Дмитрием Ивановым. Расставание с ним обернулось для Лолиты Милявской громким скандалом и сказалось на внешнем виде звезды. Из-за стресса певица сильно похудела.

Как писали "Дни.ру", одиночество исполнительницы длилось недолго. У Лолиты Милявской уже появился новый избранник, вместе с которым она ездит в путешествия. Однако его личность звезда предпочитает скрывать от публики. 

Автор: 24 февраля 2020, 04:34
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Лолита с мужем показали страсть

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