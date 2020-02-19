"Больше нет сил бороться": молодой муж Лолиты Милявской сделал последний рывок

С лета 2019 года длятся разбирательства между Лолитой Милявской и ее пятым мужем Дмитрием Ивановым. Наконец супруг экстравагантной артистки решил выйти из конфликта.

Объявив о расставании, Лолита Милявская и Дмитрий Иванов демонстрировали взаимоуважение, но потом что-то изменилось. Выяснилось, что муж изменял певице. Затем вскрылось, что за плечами Иванова несколько браков, причем минимум один фиктивный. Кроме того, Дмитрий якобы давал артистке подозрительные препараты.

Лолита Милявская прошлась по нескольким каналам и дала настолько откровенные интервью, что, судя по комментариям, зрителям стало за нее стыдно. Дмитрий Иванов отбивался от нападок жены, ее адвоката Сергея Жорина и фанатов, пока в программе Леры Кудрявцевой и Оскара Кучеры "Звезды сошлись" гости студии чуть ли не прямым текстом сказали, что певица любима миллионами, и даже если она неправа, его никто не будет слушать.

Доведенный до отчаяния Иванов сделал последний рывок в надежде быть услышанным. Он обратился к СМИ и заинтересованной общественности. Мужчина предупредил, что после этого заявления не даст ни единого интервью. "Впервые за 4 месяца, а именно на такой период искусственно растянули, точнее превратили в фарс, обычный бракоразводный процесс, у меня больше нет сил бороться с ветряными мельницами, да и не за чем! (здесь и далее орфография и пунктуация автора сохранены. – Прим. ред.)", – признался Дмитрий.

Он отметил, что этот скандал перечеркнул все хорошее, что было пережито за десять лет брака с Милявской. Теперь, по его словам, он прекрасно понимает, почему предыдущий муж певицы Александр Цекало не давал интервью – хотел побыстрее забыть о экс-супруге и обо всем, что с ней связано. "Этот брак, наверное, худшее, что со мной происходило", – пришел к выводу муж Лолиты.

Он поблагодарил за поддержку адвоката Александра Добровинского, семью и близких. Отметил Леру Кудрявцеву и Анфису Чехову – подруг Лолиты Милявской. То, что сейчас происходит, мужчина назвал заказной травлей и обратился к Сергею Жорину. Он убежден, что юрист из меркантильных целей взялся помогать Лолите Милявской. "Опасные БАДы? Ты серьезно? Для человека, который принимал наркотики, лежал в психиатрической клинике, продолжает пить, курить, неправильно питаться и главное – работать на износ на шестом десятке?" – спросил у него Дмитрий.

Иванов заявил, что якобы в погоне за пиаром Жорин делал лживые заявления, и теперь он понимает, почему того хотели лишить адвокатского статуса. По словам Иванова, коллеги посмеиваются над защитником Милявской. "Но зачем ты делаешь посмешище из Лолиты?" – задал он вопрос. А в заключение заявил о намерении встретиться с Жориным на судебном слушании 13 марта и выразил надежду благополучно развестись.

Добавим, что Лолита Милявская никогда не скрывала, что принимала запрещенные препараты и лечилась в психиатрической больнице. Впрочем, как и то, что была замужем фиктивно, в чем теперь обвиняет Дмитрия Иванова.