"Беременна от Крида": Клава Кока призналась в отношениях с известным музыкантом

Клава Кока стала новой героиней ютуб-программы "Алена, блин!". Певица рассказала об отношениях с известными музыкантами и призналась в теплых чувствах к Егору Криду.

Девушка отметила, что познакомилась с кумиром молодежи около четырех с половиной лет назад, когда только подписала контракт с лейблом Black Star. Тогда продюсеры решили устроить им встречу, чтобы подогреть интерес к юной исполнительнице. Клава и Егор сходили на "свидание", где увиделись первый раз – пили коктейли и болтали о жизни. Кока уточнила, что с тех пор они дружат. Однако потом добавила, что все-таки пара пыталась построить романтические отношения. "Ну у меня к нему были чувства", – призналась певица. Позже они решили, что для них идеальным вариантом станет дружеский формат общения.

Клава Кока призналась, что слухи о ее романах с коллегами по музыкальному цеху ее очень утомили. "Ситуация с этими шипперами (Шипперы – фанаты, которые придумывают и описывают в Сети несуществующие связи между любимыми персонажами, причем неважно, как их кумиры взаимодействуют в реальности. – Прим. ред.) в последнее время уже выходит из-под контроля", – пожаловалась артистка.

Как отметила девушка, какую бы фотографию она ни выложила бы в "Инстаграм", сразу начинают писать, что она ждет ребенка от кого-то из коллег. "Мне стали задавать вопросы про беременность, я такая "Чего-о-о?". Я загуглила, и там пишут, что я беременна от Алишера, я беременна от Крида, еще от кого-то", – недоумевает музыкант. Однако Клава Кока старается с юмором относиться к таким сообщениям и даже периодически сама шутит на эти темы.