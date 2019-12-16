"Ты лучшая!": популярная певица свела народ с ума длинными ногами

На снимке можно увидеть симпатичную блондинку в черно-белом блестящем платье. Особое внимание приковывают к себе красные обтягивающие ботфорты с каблуком-стилетом, которые придают ногам девушки невероятную длину.
Подписчики в "Инстаграме" завалили артистку комплиментами. Одни считают, что Клава и красный цвет "созданы друг для друга", другие говорят прямо: "Ты лучшая!" Один из фанатов осмелел и признался в чувствах: "Я люблю тебя, Клава!"
Обладательница "бесконечных" ног – известная певица Клава Кока. После победы в 2015 году в кастинге-шоу "Молодая кровь" стала артисткой лейбла Black Star. Клава ведет видеоблог на "Ютубе", где рассказывает подписчикам о музыке. В этом году претендовала на премию Nickelodeon Kids’ Choice Awards в номинации "Любимый российский музыкальный блогер".
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