Егор Крид поставил обнаженную "Снегурочку" на колени

Певец снялся в компании голой блондинки. На фото Егор Крид позирует в костюме новогодней елки.
Снимок артист разместил в "Инстаграм". На нем перед исполнителем сидит на коленях обвязанная ленточкой голая девушка, одна из моделей фотоагентства Mavrin.
Многие сразу назвали обнаженную красотку Снегурочкой. На снимке два елочных шарика висят напротив губ красотки.
Егор Крид держит девушку за голову, давая волю фантазии поклонников. Пользователи соцсети не оставили снимок без внимания.
Напомним, что Егор Крид выпустил клип на композицию Love is. В нем вокалист исполнил роль школьника-ботаника. Его возлюбленную сыграла актриса Кристина Асмус. По сценарию герои уединяются в пустом коридоре учебного заведения.
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