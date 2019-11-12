Подопечную Тимати экстренно доставили в московскую больницу

Российская певица Клава Кока была экстренно доставлена в московскую больницу. Врачи диагностировали у 23-летней артистки гнойную ангину и сильное переутомление.
Как сообщает Super, ранее исполнительница уже обращалась за помощью к медикам. После возвращения в Россию из Израиля у девушки поднялась температура, и она потеряла сознание. Прибывшие медики прописали артистке Black Star капельницы и уколы на дому.
Популярные темы форума
Шарлатаны
У вас красивое влагалище девушки?
Минет первый раз
Отказ от мяса
Приснилось,что муж ездит к любовнице
Переспала за деньги
Самая интересная!
У вас сбывались предсказания гадалок?
Хочу сделать приворот
Куколд