Отправленная на карантин Рудковская рассказала о своем состоянии

После того, как Яна Рудковская посетила Париж, добровольно оказалась на карантине. Всему виной стала эпидемия коронавируса. Поэтому дома продюсер соблюдает все необходимые меры: пользуется индивидуальной посудой, проветривает помещение, моет и дезинфицирует руки, три раза в день меряет температуру.
"Соблюдаю все меры правильной гигиены! Все, как в правилах прописано, не переживайте! У нас дом большой и на территории не один, есть где отсидеться", – цитирует Яну Teleprogramma.pro.
Дома Рудковская планирует провести две недели. Звезде даже пришлось перенести вечеринку по случаю своего юбилея, а также отменить запланированный отпуск с семьей.
Яна также сетует на частые звонки журналистов, которые спрашивают один и тот же вопрос: "Как вы себя чувствуете?". Светская львица уточняет, что со здоровьем у нее нет никаких проблем и просит не устраивать панику.
Отметим, что на Неделе моды в Париже Рудковская появилась без мужа и сына. На публике звезда была замечена в защитной маске, которую она специально украсила.
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