Мария Голубкина не пришла на юбилей к матери

На днях Лариса Голубкина организовала торжество в честь своего дня рождения. На празднике было много близких, друзей и коллег, однако дочери, актрисы Марии Голубкиной, там не оказалось.

Свой юбилей Лариса Голубкина планировала провести в подмосковном санатории. В беседе с репортерами легендарная артистка призналась, что с января испытывает проблемы со здоровьем – она почти не выходила из больницы. Однако после лечения в клинике перебралась в санаторий, где ей проводят различные процедуры.

"Я принадлежу к тому большинству женщин, которые к своему дню рождения относятся, мягко говоря, спокойно. Да и что праздновать?" – задала риторический вопрос Лариса Голубкина сайту "Комсомольская правда".

Тем не менее актриса закатила громкое торжество по случаю круглой даты. Среди гостей на юбилее отметились артистка Надежда Бабкина и скандально известный актер Станислав Садальский.

"Люблю ее. За талант, за голос. За нежность и женственность. За верность одному театру. За то, что нас связывает великий режиссер, у которого мы оба "гусарили" когда-то. За бережно хранимую память об Андрее (подразумевается актер Андрей Миронов, муж Ларисы Голубкиной. – Прим. ред.)", – признался Садальский.

На своей официальной страничке в социальной сети "Инстаграм" актер опубликовал несколько фотографий с мероприятия. "Никого Ларик не звала на свое 80-летие, кроме преданных зрителей", – подчеркнул Садальский. Он обнародовал снимки, на которых именинница запечатлена с Анастасией и Иваном – детьми Марии Голубкиной и Николая Фоменко.

А вот единственная дочь не пришла на праздник. Об этом сообщил Садальский. "Нет, только внуки..." – ответил актер на вопрос, была ли на юбилее Мария Голубкина. По какой причине она не присутствовала, артист не уточнил.