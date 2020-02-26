Тимати скрылся после обвинений в расизме и публикации нацистских фотографий

В "Твиттер" началась перепалка между Талибом Квели и российскими рэперами. Американский исполнитель обвинил коллег в том, что они привержены расистским и нацистским идеям. Одно из доказательств – кадр из фильма "Гитлер, капут!", чуть ли не худшего в отечественном кинематографе. В одной из сцен Тимати запечатлен сидящим на фоне свастики.
Квели возмущен и тем, что лейбл Black Star, который принадлежит Тимати, носит такое же название, как и группа Талиба в 90-х. В конфликт вмешались и другие российские звезды, в частности Виктор СД и i1.
За этим последовала серия публикаций в инстаграм-аккаунте Талиба. Там появился давний снимок Оксимирона, Боярского и Виктора СД, который для фото вытянул правую руку вперед. Далее – тот самый кадр из "Гитлер, капут!". Позже в ситуации стала фигурировать фамилия Владимира Путина. Американский рэпер выложил фотографию Тимати с президентом России.
В итоге Тимати решил закрыть свой инстаграм-аккаунт. Теперь только подписчики могут следить за его обновлениями. Остается лишь гадать, надолго ли "спрятался" рэпер.
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