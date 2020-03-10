"Никто не может нам помочь": Анджелина Джоли сообщила об операциях дочерей-подростков

Анджелина Джоли в своей колонке для известного журнала откровенно сообщила о том, что две ее дочери перенесли операции. Голливудская дива рассказала, как девушки лежали в больнице.

Анджелина Джоли написала текст для издания Time специально к Международному женскому дню. Обычно актриса почти не дает интервью, не выходит в свет, не показывает своих шестерых детей (трое из них – приемные). Артистка очень щепетильна относительно всего, что касается ее личной жизни и жизни наследников, поэтому каждое официальное заявление для поклонников и журналистов на вес золота.

На сей раз актриса сообщила, что последние два месяца провела в больнице. Анджелина рассказала, что ее старшей дочери, 15-летней Захаре (приемной), сделали операции. А недавно хирургическое вмешательство перенесла и 13-летняя Шайло (родная). "На бедре", – уточнила Джоли.

Она подчеркнула, что рассказала об этом только с позволения девочек, о сохранности частной жизни которых очень печется. "Они понимают, что переживать проблемы со здоровьем и бороться за выживание и исцеление – это то, чем можно гордиться", – пояснила Анджелина.

Актриса с интересом наблюдала за тем, с какой заботой Захара и Шайло уделяли время друг другу, как младшая вначале училась, а потом даже ассистировала медсестрам. Джоли не стала скрывать, что дочери боялись.

"Мы все знаем тот момент, когда никто не может нам помочь, и все, что мы можем сделать, это закрыть глаза и дышать. Когда только мы можем сделать следующий шаг или вдохнуть через боль, мы успокаиваемся и делаем это", – высказалась актриса.

Она отметила, что братья находились рядом и поддерживали девочек. "Кто-то сказал мне, когда увидел, что мои дочери заботятся друг о друге, что это естественно для девочек. Я улыбнулась, но потом подумала, как часто этим понятием злоупотребляют. Ожидается, что маленькая девочка позаботится о других. Ожидается, что женщина, которой она вырастет, будет давать, заботиться и жертвовать. Девочек часто заставляют думать, что они хороши только тогда, когда служат другим, и эгоистичны или неправы, если они когда-либо сосредотачиваются на своих собственных потребностях и желаниях", – высказала мысль Анджелина.

В заключение голливудская актриса призвала ценить девочек, девушек и женщин не только за их заботу и внимание, но также заботиться о них. "Знайте: чем сильнее они растут, тем здоровее они будут и тем больше отдадут своей семье и общине", – отметила она. А затем обратилась к девочкам: "Боритесь, маленькие леди!"