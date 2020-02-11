Отчаянная Джоли ищет "замену" сбежавшему от нее ребенку

44-летняя актриса Анджелина Джоли захотела еще одного ребенка после того, как ее старший сын Мэддок покинул родительский дом и переехал в Сеул. Там он учится в университете. Звездной маме было тяжело отпускать ребенка.
Справившись с эмоциями, актриса взялась за поиски нового малыша. По информации инсайдеров, реализовать эту идею ранее она не могла из-за мужа – Брэда Питта. Он выступал против и считал, что шесть детей им достаточно. Так что вернуться к этой мысли Джоли смогла только после развода.
"Она подходит к этому очень методично и предпочитает усыновить ребенка из бедного региона, с которым она знакома, например Сирии или другой части Ближнего Востока", – сообщает источник издания.
Как скоро звезда с нерастраченным материнским инстинктом осчастливит еще одного брошенного ребенка, пока не известно.
У Анджелины Джоли сейчас шесть детей. Шайло, Нокс и Вивьен – биологические дети от Брэда Питта. Мэддока пара усыновила в Камбодже, Пакса – на Юге Вьетнама, а Захару – в Эфиопии.
Ранее актриса рассказывала, что не собирается заводить романтические отношения. Сейчас время отнимают съемки в кино. В этом году поклонники смогут увидеть ее в фильме от Marvel – "Вечные". Также Джоли вовлечена в работу в журнале Time и сотрудничает с ООН.
Популярные темы форума
Отказался встречаться с жирной
Очень хочется в СССР
СССР когда слрмали ,я думала,что после 90-<цензура>,Россия вернётся на уровень другой
Малахов собирает грязь
У меня нет машины ,мне ехать на работу надо маршрутка
Обслуживающий персонал в России это жесть.
плохо стоит
не хочу дочь
В управе страны двойное гражданство ,никогда не знала.
Соседи громко ругаются