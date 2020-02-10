Джоли шокировала болезненной худобой

Накануне звезда отправилась в Колумбию с гуманитарной миссией. Там она посетила лагерь беженцев.
Во время ее визита папарацци удалось сделать снимок иссохшей Анджелины. На фото она запечатлена в компании трех афроколумбийских детей. И если Джоли счастливо улыбается, то мальчики смотрят на нее с опасением и долей волнения.
Худоба голливудской звезды достигла апогея. На ее руках уже вздуваются вены, от чего создается впечатление, что кожа вот-вот порвется.
Впрочем, состояние Анджелины потрясло не только детей из семей беженцев, но и поклонников Джоли. "Они все в шоке с нее", "Совсем исхудала. Парни на вены ее смотрят", – писали обескураженные фолловеры.
"Дети в замешательстве думают, как бы ее саму накормить", – отметил пользователь Сети.
Напомним, интенсивно худеть актриса начала в период бракоразводного процесса с Брэдом Питтом. Несмотря на то, что все уже позади, Анджелина продолжает активно таять на глазах. Оно и неудивительно, ведь пока светская львица в одиночку воспитывает шестерых детей, ее экс-супруг получает награды за достижения в киноиндустрии и налаживает отношения с первой женой Дженнифер Энистон.
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