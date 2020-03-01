"В цирке подрабатываете?": Тодоренко в странной позе всполошила народ

Любопытный снимок Тодоренко сделала на съемках программы "Регина +1". Телеведущая заявила, что теперь будет работать именно в такой позе.
"Работаю всегда только в таком положении. Наша пластика – это выражение наших мыслей! Даже мне интересно, что я хотела сказать этой позой?", – написала звезда в своем "Инстаграм".
В комментариях Тодоренко Осыпали комплиментами и лестными сравнениями, однако нашлись и критические высказывания. "В цирке что ли подрабатываете?", – написал один из подписчиков ведущей.
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