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"В цирке подрабатываете?": Тодоренко в странной позе всполошила народ

Регина Тодоренко. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Телеведущая Регина Тодоренко вновь всполошила общественность. Она обнародовала фото, на котором предстала в странной позе.
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Любопытный снимок Тодоренко сделала на съемках программы "Регина +1". Телеведущая заявила, что теперь будет работать именно в такой позе.

"Работаю всегда только в таком положении. Наша пластика – это выражение наших мыслей! Даже мне интересно, что я хотела сказать этой позой?", – написала звезда в своем "Инстаграм".

В комментариях Тодоренко Осыпали комплиментами и лестными сравнениями, однако нашлись и критические высказывания. "В цирке что ли подрабатываете?", – написал один из подписчиков ведущей. 

1 марта 2020, 17:51

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