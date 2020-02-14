"Зачем так натягивать трусы?": Регину Тодоренко в купальнике разнесли в пух и прах

Жена певца Влада Топалова выложила в "Инстаграм" фото возле кафе на фоне экзотического пейзажа. В кадре звезда позирует в раздельном коричневом купальнике.
"До ушей нельзя было трусы натянуть? Все родители", – подписала снимок Регина Тодоренко. Телеведущая заранее предположила, что ее могут раскритиковать за то, что она слишком высоко натянула нижнюю часть купальника. Так оно и вышло.
Фолловеры в пух и прах разнесли молодую маму. Одна из подписчиц отметила, что этот купальник – "не для квадратной фигуры Регины". Другие и вовсе посоветовали знаменитости выкинуть его в мусорку. "Зачем так натягивать трусы?" – недоумевали поклонники. "Загар неровный", – заметили внимательные критики.
Напомним, на Мальдивы Регина Тодоренко отправилась с маленьким сыном. Она оставила мужа-артиста работать в холодной Москве, пока сама нежится на белых пляжах. Теледива радует подписчиков регулярными фотоотчетами с отпуска.
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