"Где муж?": Тодоренко на отдыхе устроила переполох

Телеведущей пришлось оправдываться перед подписчиками, которые завалили ее вопросами, почему семья отправилась в отпуск не в полном составе. Некоторые даже предположили, что у них с Владом Топаловым не все гладко. Чтобы ответить всем сразу, она написала внушительный пост, в котором пояснила свою точку зрения насчет обязанностей родителей.
В попытках оправдаться перед поклонниками, кажется, запуталась даже сама Регина, так как начало и конец текста отчасти противоречат друг другу. "Вы спрашиваете, а почему @vladtopalovofficial (ник Топалова в "Инстаграм". – Прим. ред.) с вами не отдыхает? Где ваш муж? Почему папа не рядом?" – начала молодая мама. – "Потому что он работает, как и все остальные отцы, которых дети видят уставшими и вымотанными только по вечерам после работы".
Но потом Регина начала рассуждать, чем грозит расстановка сил в семье, когда папа работает, а мама занимается ребенком, но, похоже, что-то напутала. "Такие рамки – последствия общепринятых норм. <...> Мне кажется, мало кто может похвастаться участием обоих родителей в жизни ребенка! Поэтому я считаю, оба родителя должны уделять должное внимание своим детям. <...> Мы с ВМ стремимся к такому образу жизни. Не всегда гладко, но плавно подбираемся к цели!" – написала девушка.
Регина Тодоренко и Влад Топалов уверены, что воспитывать малыша нужно вместе и проводить с ним одинаковое количество времени, хотя в отпуск девушка отправилась с сыном без мужа.
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