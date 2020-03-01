"Дышать тяжело": у Ефремова серьезные проблемы со здоровьем из-за несчастного случая

После несчастного случая Ефремов испытывает проблемы с дыханием и не может полноценно работать на съемочной площадке. Артист рассказал, что не хотел обращаться к врачу.
Михаил посетовал на то, что общественность обязательно припишет травму к состоянию алкогольного опьянения. Однако Ефремов уверяет, что в момент падения был абсолютно трезв.
Вместе того, чтобы поехать к доктору, актер прямо из Юрмалы отправился в Москву для съемок сериала. "Мне трудно об этом говорить – дышать тяжело. Да и вообще, я не такой, каким меня представляют. Жизнь моя нормальная, тихая, спокойная. Я стесняюсь", – заявил актер в эфире программы "Ты не поверишь!" на НТВ.
Напомним, ранее 19-летняя дочь актеров Михаила Ефремова и Ксении Качалиной поделилась грустными новостями. Она сообщила, что разум матери угасает по воздействием спиртного.
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