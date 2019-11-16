56-летний Михаил Ефремов впервые стал дедушкой

Российский актер Михаил Ефремов сообщил радостную новость: он впервые стал дедушкой. У сына актера Николая и его супруги Влады Киселевой родилась дочь.
Наследница получила имя Алла. Как уточняет издание "Известия", малышку назвали в честь матери Михаила Ефремова, умершей в июне 2019 года, – Аллы Покровской. "Так вот, интернет, я – дед", – заявил артист в коротком видеоролике, опубликованном в социальных сетях.
Популярные темы форума
ПЕТИЦИЯ ПРОТИВ ПАНИНА
Задай вопрос Виктору Сухорукову
Шарлатаны
У вас красивое влагалище девушки?
Что вы думаете об таком доценте который убил свою студентку
Люди хотят ,что-бы СССР вернули!Говорят,что назад будет всё!
Сплю с сыном подруги
Как думаете, я дура?
Как повысить рождаемость?
Лиона навсегда!!!