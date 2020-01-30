Бывшая жена Михаила Ефремова угасает из-за алкоголя

19-летняя дочь актеров Михаила Ефремова и Ксении Качалиной поделилась грустными новостями. Она сообщила, что разум матери угасает по воздействием спиртного.

Год назад один из центральных каналов показал. как живет некогда известная актриса Ксения Качалина. Когда-то ей рукоплескала Европа, она покорила сердца актеров Ивана Охлобыстина и Михаила Ефремова. Сейчас же артистка живет в обществе алкоголя, одиночества и разочарования. Гражданский брак с Охлобыстиным длился два года. Потом были отношения с музыкантом Алексеем Паперным. А ее новорожденный ребенок прожил всего три дня.

Тем не менее, у Ксении есть дочь Анна-Мария от Михаила Ефремова. Сейчас ей 19 лет. Говорят, разрыв с актером окончательно добил Качалину. Она перестала следить за собой и домом: в квартире грязно, везде разбросаны вещи, обои оборваны. Сама Ксения не скрывала, что выпивает. "Пожалуй, для хорошего самочувствия мне нужна одна бутылка в день", – заявила она журналистам.

С дочкой от Ефремова Качалина видится крайне редко: та живет в интернате, а на выходные приезжает к отцу. у которого единоличная опека. Сама Анна-Мария не стремится на сближение с матерью. "Запах алкоголя, который исходит от нее на всю улицу... Мать медленно угасает. Не тело, конечно. Алкоголики удивительно долго живут. Ее разум угасает. Моя память о ней гаснет тоже. Честно говоря, я постоянно забываю ее лицо", – цитирует Анну-Марию Starhit.

В близком кругу говорят, что дочь Михаила Ефремова и Ксении Качалиной в затяжной депрессии. "Ане противно от того, что она часто врет людям. Называет себя ленивым и плохим человеком. Порой она говорит о себе в мужском роде. Почему? Сама оправдывается – чтобы привлечь внимание. У нее иногда случаются вспышки гнева и истерики", – рассказала одногруппница Анны-Марии по имени Екатерина.

Говорят, что девушка даже обращалась к врачу за психологической помощью. "Аня запоминает только яркие моменты своей жизни. Как объяснил психотерапевт, виной тому посттравматическое стрессовое расстройство", – отметила знакомая Анны-Марии.