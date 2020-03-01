"Хочется закричать": Яна Рудковская взвыла из-за публичного унижения Димы Билана

Интервью вышло три месяца назад, но посмотрел Дима Билан его только сейчас. Певец пришел в ярость от увиденного и эмоционально прокомментировал выпуск в своем инстаграм-аккаунте.
"Я в шоке", – признался артист. Также он выразил сожаление, что вообще согласился участвовать в шоу Шихман. Дима Билан обрушился с критикой на ведущую. По словам певца, у него сложилось впечатление, что она давно его не то что не уважает, а просто не любит представителей шоу-бизнеса.
Подопечный Яны Рудковской написал, что в тот момент его на интервью звала еще и Ксения Собчак. По словам Димы Билана, тогда он решил, что Шихман не испорчена, а сейчас пожалел о своем выборе.
На защиту исполнителя встала и его продюсер Яна Рудковская. Она не понимает, почему ведущая добивается интервью, если у нее неприязнь к артисту. Она предположила, что блогер в погоне за сенсацией в буквальном смысле всячески уничтожала гостя своей студии.
Яна Рудковская удивилась, как певец вообще морально выдержал такие нападки. По словам продюсера, от просмотра интервью ей не только хочется поставить дизлайк, но и закричать в рупор в ухо интервьюеру: "Вы что такая злая-то?!".
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