Яна Рудковская сильно пострадала из-за коронавируса

В своем инстаграм-аккаунте продюсер пожаловалась, что болезнь спутала все карты. Скорее всего, она не поедет отдыхать на Мальдивы, куда давно хотела отправиться.
Кроме того, из-за коронавируса отменено ледовое шоу в Китае, где планировал выступить ее супруг, фигурист Евгений Плющенко. Яна Рудковская заверила, что они не паникуют и надеются на спад эпидемии и долгожданную сыворотку против "страшной болезни 21 века!".
Эпидемия коронавируса уже унесла жизни больше двух тысяч человек. Ряд российских звезд опасаются сейчас покидать страну, ведь эпидемия постепенно распространяется по миру. Много случаев зафиксировано в Европе.
Напомним, что Яна Рудковская с мужем перед новогодними праздниками представили свое шоу "Золушка". В спектакле задействованы олимпийские чемпионки Сочи по фигурному катанию Аделина Сотникова и Юлия Липницкая.
Как писали "Дни.ру", ранее Яна Рудковская резко отреагировала на слухи о том, что она "занижает" свой реальный возраст. Якобы, продюсеру не 45 лет, а 52 года. Она выступила с гневным обращением в адрес тех, кто распространяет ложную информацию.
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