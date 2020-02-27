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Яна Рудковская сильно пострадала из-за коронавируса

Яна Рудковская. Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/www.globallookpress.com
Яна Рудковская сообщила, что страшный недуг нарушил планы ее семьи. В частности, из-за коронавируса срывается ее отпуск.
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В своем инстаграм-аккаунте продюсер пожаловалась, что болезнь спутала все карты. Скорее всего, она не поедет отдыхать на Мальдивы, куда давно хотела отправиться.

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 Эпидемия коронавируса

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Яна Александровна Рудковская

Яна Александровна Рудковская музыкальный продюсер, телеведущая, предприниматель

Кроме того, из-за коронавируса отменено ледовое шоу в Китае, где планировал выступить ее супруг, фигурист Евгений Плющенко. Яна Рудковская заверила, что они не паникуют и надеются на спад эпидемии и долгожданную сыворотку против "страшной болезни 21 века!".

Эпидемия коронавируса уже унесла жизни больше двух тысяч человек. Ряд российских звезд опасаются сейчас покидать страну, ведь эпидемия постепенно распространяется по миру. Много случаев зафиксировано в Европе.

Напомним, что Яна Рудковская с мужем перед новогодними праздниками представили свое шоу "Золушка". В спектакле задействованы олимпийские чемпионки Сочи по фигурному катанию Аделина Сотникова и Юлия Липницкая.

Как писали "Дни.ру", ранее Яна Рудковская резко отреагировала на слухи о том, что она "занижает" свой реальный возраст. Якобы, продюсеру не 45 лет, а 52 года. Она выступила с гневным обращением в адрес тех, кто распространяет ложную информацию. 

Автор: 27 февраля 2020, 16:24
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На грани: вскрылись серьезные проблемы в отношениях Рудковской и Плющенко

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