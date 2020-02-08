"Совсем другая": невероятно изменившуюся Нетребко сравнили с терминатором

Многие привыкли видеть российскую звезду оперы пышногрудой красавицей "в теле". Но артистка решила удивить своих поклонников и наглядно продемонстрировала трансформацию внешности.

В своем инстаграм-аккаунте Анна Нетребко показала уникальную архивную фотографию, сделанную много лет назад. Обладательница известного на весь мир сопрано призналась, что на снимке ей нету и 30 лет.

"Из архивов– это моя первая Травиата– мне 22 года... первая Памина и Розина. Все эти роли я перепела , когда мне еще не было 30", – рассказала подписчикам певица.

На фотографии Нетребко запечатлена в компании высокого мужчины в светлом костюме. Сама артистка стоит рядом с ним в пышном белом платье с синими узорами. К этой публикации она добавила еще несколько фото из прошлого. Судя по всему, они хранят память о первых шагах исполнительницы в карьере.

Изумленные поклонники сразу осыпали оперную диву восторженными комплиментами. Многие отметили, что с тех пор певица изрядно поправилась.

"Восхитительная, изящная элегантная и утонченная красивая и талантливая девушка. Сейчас шикарная, сочная, роскошная и такая же талантливая, но еще и профессиональная женщина", "Была девочка, бутончик, стала дивой, не все так с возрастом расцветают и превращают очарование юности в мощную красоту полного цветения. Анна сейчас – пламенеющая роза, излучающая свет и благоухание", "Не узнать! Совсем другая" (здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены – Прим. ред.), – отмечали юзеры.

Однако нашлись и весьма забавные комментарии.

"Вот это шея", "Вау! На фото тургеневская барышня! А характер – как у терминатора!", – шутили пользователи.

